ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще одна невдача німецької команди.

Збірна Німеччина в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Коста-Рику з рахунком 4:2, проте все одно вибула з турніру.

Німецька національна збірна не змогла вийти з групи фінальної частини чемпіонату світу вдруге поспіль.

ГРУПА E 1 Японія 3 2 0 1 4 3 1 6 2 Іспанія 3 1 1 1 9 3 6 4 3 Німеччина 3 1 1 1 6 5 1 4 4 Коста-Рика 3 1 0 2 3 11 -8 3



У 2018 році Німеччина опинилась на останньому місці групи, поступившись Швеції, Мексиці та Південній Кореї.

Нагадаємо, що раніше Томас Мюллер натякнув на можливе завершення кар'єри в національній збірній.