Ще одна невдача німецької команди.
Збірна Німеччини, getty images
02 грудня 2022, 00:12
Збірна Німеччина в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Коста-Рику з рахунком 4:2, проте все одно вибула з турніру.
Німецька національна збірна не змогла вийти з групи фінальної частини чемпіонату світу вдруге поспіль.
|ГРУПА E
|1
|
|Японія
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|2
|
|Іспанія
|3
|1
|1
|1
|9
|3
|6
|4
|3
|
|Німеччина
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|4
|
|Коста-Рика
|3
|1
|0
|2
|3
|11
|-8
|3
У 2018 році Німеччина опинилась на останньому місці групи, поступившись Швеції, Мексиці та Південній Кореї.
Нагадаємо, що раніше Томас Мюллер натякнув на можливе завершення кар'єри в національній збірній.