ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар головного тренера "Бундестім" після вильоту з Мундіалю.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у рамках групи E збірна Німеччини переграла Коста-Ріку — 4:2. Втім, перемога японців над іспанцям не дала "Бундестім" можливості пробитися до 1/8 фіналу.

Своїми враженнями від гри поділився головний тренер команди Гансі Флік.

"Розчарування величезне. Я не звинувачую Іспанію. Ніколи не дивлюся на інші команди. Винні в цьому тільки ми самі, ми мали достатньо шансів, особливо проти Японії, а також проти Іспанії у кінці матчу.

Нам потрібно краще розвивати своїх гравців. Ми вже багато років потребуємо 9 номера та сильних захисників. Захист вирізняв німецький футбол протягом багатьох років. Нам потрібно повернутися до основ"

У першому таймі я був розчарований і злий тим, що ми зробили наших суперників сильнішими. У нас були моменти на три-чотири голи. Завдяки помилкам ми ввели суперника у гру.

Кінець був визначений не сьогодні, а за 20 хвилин матчу проти Японії. Ми були недостатньо ефективні у цьому турнірі. Розчарування величезне, спочатку ми повинні впоратися з цим" — передають слова Фліка Bayern & Germany і Німецький футбольний союз.

Нагадаємо, у матчі Японії та Іспанії долю вирішив суперечливий гол.