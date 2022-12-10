Німеччина

Футболіст може перебратися до Німеччини влітку.

Айнтрахт Франкфурт стежить за реджистою Лечче Мортеном Г'юлмандом на наступний сезон, повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

Про можливу суму угоди наразі невідомо, проте ціна 23-річного футболіста за даними Transfermarkt — 8 мільйонів євро. Діюча угода Мортена з новачком Серії А діє до кінця червня 2024 року.

Г'юлманд перебрався до Лечче у січні 2021 року. У нинішньому сезоні данський хавбек провів у складі "джалороссі" 15 матчів і відзначився трьома асистами.

Нагадаємо, раніше "вовки" продовжили контракт із захисником.