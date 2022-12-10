Футболіст може перебратися до Німеччини влітку.
Мортен Г'юлманд, Getty Images
10 грудня 2022, 13:30
Айнтрахт Франкфурт стежить за реджистою Лечче Мортеном Г'юлмандом на наступний сезон, повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.
Про можливу суму угоди наразі невідомо, проте ціна 23-річного футболіста за даними Transfermarkt — 8 мільйонів євро. Діюча угода Мортена з новачком Серії А діє до кінця червня 2024 року.
Г'юлманд перебрався до Лечче у січні 2021 року. У нинішньому сезоні данський хавбек провів у складі "джалороссі" 15 матчів і відзначився трьома асистами.
Нагадаємо, раніше "вовки" продовжили контракт із захисником.