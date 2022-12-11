Німеччина

Футболіст виступає за клуб вже більше чотирьох років.

Боруссія Менхенгладбах планує продовжити контракт зі своїм центральним півзахисником, повідомляє Фабріціо Романо.

"Боруссія Гладбах розпочала перемовини про продовження контракту Флоріана Нойхауза, це підтвердив виданню BILD директор клуба Роланд Віркус.

Поточна угода Нойхауса закінчується у червні 2024 року, але Гладбах хоче підписати новий контракт" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні 25-річний футболіст провів в усіх турнірах всього 7 матчів і відзначився одним голом. Причина — важка травма, отримана Флоріаном у вересневому матчі з Фрайбургом. Через неї Нойхаус ризикує не зіграти до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що "жеребці" у січні можуть продати Маркуса Тюрама.