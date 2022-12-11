ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У півфіналі французи зіграють проти Марокко.

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі обіграла Англію (2:1).

За інформацією OptaJean, Франція стала першою збірною з ЧС-1998, яка змогла пробитися до півфіналу мундіалю як чинний чемпіон.

Востаннє таке вдавалося Бразилії, яка 1994 року стала чемпіоном світу, а потім 1998 року вийшла у фінал, де програла Франції.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2022 Франція зіграє проти Марокко, а у другому півфіналі між собою зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.