У півфіналі французи зіграють проти Марокко.
Англія - Франція, Getty Images
11 грудня 2022, 15:57
Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі обіграла Англію (2:1).
За інформацією OptaJean, Франція стала першою збірною з ЧС-1998, яка змогла пробитися до півфіналу мундіалю як чинний чемпіон.
Востаннє таке вдавалося Бразилії, яка 1994 року стала чемпіоном світу, а потім 1998 року вийшла у фінал, де програла Франції.
Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2022 Франція зіграє проти Марокко, а у другому півфіналі між собою зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.