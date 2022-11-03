ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У 26-річного футболіста травма щиколотки.

Тімо Вернер отримав серйозну травму у матчі проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, повідомив офіційний сайт Лейпцига.

Сьогоднішнє сканування діагностувало у форварда пошкодження зв'язок синдесмозу лівої щиколотки, у зв'язку з чим гравець вибуває до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 стартує з 20 листопада.

У поточному сезоні Вернер провів 16 матчів у всіх турнірах за Лейпциг, в яких забив 9 голів і зробив 4 асисти.