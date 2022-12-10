Німеччина

Німецький клуб вже розпочав пошуки для заміни травмованого Мануеля Ноєра.

Баварія має намір достроково повернути Александера Нюбеля з оренди в Монако, щоб він замінив травмованного Мануеля Нойєра. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

Нагадаємо, Ноєр зламав ногу під час відпустки, через що йому доведеться пропустити другу половину цього сезону.

Також наголошується, що в орендній угоді з "монегасками" немає пункту про дострокове повернення 26-річного німця цієї зими. Тому німецькому клубу доведеться домовлятися з французами.

Нинішнього сезону Нюбель провів 23 матчі, з яких шість на нуль при 33 пропущених м'ячах.