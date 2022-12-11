Німеччина

Мюнхенський клуб намагається компенсувати втрату Мануеля Ноєра.

Нещодавно стало відомо, що Мануель Ноєр зламав ногу під час катання на лижах та пропустить решту сезону. Відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра розповів, що заміню легенді німецького футболу може стати Домінік Лівакович.

"Мюнхенська Баварія працює над підписанням нового воротаря після травми Ноєра: метою є повернення Олександра Нюбеля (в оренді у Монако до червня 2023 року), але вони також попросили інформацію про Доменіка Ліваковича (Динамо Загреб)" — написав журналіст у своєму Твіттері.

Відзначимо, що на нинішньому Мундіалі 27-річний голкіпер допоміг "картатим" виграти дві серії пенальті: у протистоянні з японцями Домінік відбив три пенальті, а у грі з бразильцями — один.

Нагадаємо, також мюнхенці виявляють інтерес до Фюллькруга.