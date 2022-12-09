На рахунку німецького хавбека 19 успішних обведень суперників.
Джамал Мусіала, Getty Images
09 грудня 2022, 13:19
Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала лідирує у рейтингу найкращих дріблерів чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє Yahoo! Sport.
За інформацією джерела, на рахунку 19-річного німця 36 спроб дриблінгу, з яких 19 були успішними. При цьому 13 із них були у матчі проти Коста-Рики.
Друге місце в рейтингу займає форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе — 13 успішних обведень, а трійку найкращих замкнув канадець Альфонсо Девіс — 11.
Топ-10 гравців за кількістю успішних обведень на ЧС-2022:
1. Джамал Мусіала (Німеччина) – 19
2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 13
3. Альфонсо Девіс (Канада) – 11
4. Мохаммед Кудус (Гана) – 10
5. Соф'ян Буфаль (Марокко) – 9
6. Ліонель Мессі (Аргентина) – 9
7. Анхель Ді Марія (Аргентина) – 9
8. Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 9
9. Азіз Бехич (Австралія) – 8
10. Усман Дембеле (Франція) – 7
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, стартують матчі 1/4 фіналу ЧС-2022. У першому протистоянні між собою зіграють Хорватія та Бразилія, а у другому — Нідерланди та Аргентина.