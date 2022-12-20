Німеччина

Форвард "джмелів" переніс дві операції та курс хіміотерапії.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле може незабаром повернутися до тренувань з командою. Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, 28-річний француз перебрався до складу "джмелів" минулого літа з Аякса, але незабаром у нього виявили онкологію — рак яєчок.

Після цього футболіста було двічі прооперовано, а також він переніс курс хіміотерапії.

Після 15 турів Боруссія Д набрала 25 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці Бундесліги. Свій найближчий офіційний матч "джмелі" проведуть проти Аугсбурга – 21 січня.