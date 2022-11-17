Німеччина

Гравець Боруссії продовжує боротьбу з жахливою хворобою.

Нападник Боруссії Дортмунд Себастьян Алле повідомив, що невдовзі ляже під ніж, аби видалити пухлину ​в яєчках.

"Як і планувалося від початку, після хімієтерапії розглядалися різні можливості. Повідомляю вам, що для мене боротьба не закінчена. Мені доведеться пройти операцію, щоб покінчити з цією пухлиною, яка не дозволяє мені повернутися на поле", – написав Алле у себе у Твіттері.

Нагадаємо, що раніше Алле, у якого виявили пухлину в яєчках, опублікував фото після операції.