Гравець Боруссії продовжує боротьбу з жахливою хворобою.
СЕБАСТЬЯН АЛЛЕ, ФОТО БОРУССІЯ Д
17 листопада 2022, 17:42
Нападник Боруссії Дортмунд Себастьян Алле повідомив, що невдовзі ляже під ніж, аби видалити пухлину в яєчках.
"Як і планувалося від початку, після хімієтерапії розглядалися різні можливості. Повідомляю вам, що для мене боротьба не закінчена. Мені доведеться пройти операцію, щоб покінчити з цією пухлиною, яка не дозволяє мені повернутися на поле", – написав Алле у себе у Твіттері.
Нагадаємо, що раніше Алле, у якого виявили пухлину в яєчках, опублікував фото після операції.