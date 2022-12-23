Німеччина

Нападник Боруссії зусередженний на команді.

Нападник Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко привернув увагу багатьох клубів Європи, адже його контракт з поточним клубом завершується.

В ЗМІ повідомлялось, що молодий гравець відхилив пропозицію дортмундців щодо нової угоди, в якій йому пропонували шість мільйонів на рік.

Втім, сам Мукоко обурений такою інформацією:

"Я ніколи не прийму такої брехні, і я все ще шокований – це ганьба. Я повністю зосереджений на другій половині сезону з Боруссією Дортмунд. Я ніколи не буду більшим за клуб", — наводить слова гравця Романо.

У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що у Боруссії Дортмунд зберігаються шанси продовжити контракт із Мукоко, але клуби АПЛ та Ла Ліги стежать за ситуацією.