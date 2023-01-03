Німеччина

Голкіпер може перейти в Баварію.

Баварія знаходиться в пошуках нового голкіпера після того, як стало відомо, що Мануель Ноєр вибув до кінця сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб провів позитивні перемовини з Янном Зоммером.

У цьому сезоні на рахунку Зоммера 18 матчів на всіх рівнях, 26 пропущених м’ячів та п’ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія М узимку хоче отримати 5 млн євро за Зоммера.