Німеччина

Нідерландець швидко знайшов новий клуб.

Баварія шукала варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно. Особливо команда шукала посилення для захисної ланки, де вибув Ернандес.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мюнхенці підписали шестимісячну угоду з захисником Дейлі Бліндом.

Усі папери вже узгоджені, футболіст пройшов медичний огляд ще вранці. Контракт не містить опцію автоматичної пролонгації.

У поточному сезоні Блінд зіграв 23 матчі за Аякс, зробивши чотири гольові передачі. Дейлі розірвав контракт з Аяксом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дейлі Блінд міг продовжити кар'єри в Іспанії, де ним цікавився Реал Сосьєдад.