Німеччина

Нідерландець підписав контракт з мюнхенцями.

Баварія підписала контракт з колишнім захисником Аяксу Дейлі Бліндом, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону. Виступати нідерландець буде під 23 номером.

Блінд полетить з командою у тренувальний табір у Досі в п'ятницю. У четвер він пройшов медичний огляд у Мюнхені.

У поточному сезоні Блінд зіграв 23 матчі за Аякс, зробивши чотири гольові передачі. Дейлі розірвав контракт з Аяксом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Думфріс і Гюсто — серед претендентів на заміну Павару в Баварії.