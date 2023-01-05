Німеччина

Мюнхенці шукають заміну французу.

Контракт Бенжамена Павара з Баварією закінчується влітку 2024. Француз не хоче продовжувати угоду, тому мюнхенський клуб готовий буде продати його влітку, щоб не втратити француза через сезон безплатно. "Роттен" вже шукають заміну французькому захиснику.

Як повідомляє Bayern & Germany, претендента на заміну Павара двоє: гравець Інтера Дензел Думфріс і представник Ліона Мало Гюсто.

Якщо варіант з Думфрісом малоймовірний через високу ціну, то Гюсто вже цього літа може стати гравцем Баварії. Його контракт розрахований до літа 2024 року. Французи можуть бути готові продати футболіста після цього сезону.

Раніше повідомлялося про інтерес до Павара зі сторони МЮ.