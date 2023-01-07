Мюнхенці повинні шукати нового кіпера.
Янн Зоммер, Getty Images
07 січня 2023, 18:45
Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич розповів пресі, що клуб цікавиться воротарем Боруссії М Янном Зоммером.
Через травму Мануеля Ноєра, яку він отримав на відпочинку після чемпіонату світу-2022, а він зламав ногу, клуб вимушений шукати нового кіпера.
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Проте керівництво Боруссії М не планує відпускати свого швейцарського воротаря взимку. Вони офіційно повідомили про це Баварії, повідомляє Bayern & Germany.
Нагадаємо, що напередодні Баварія підсилила захист, підписавши контракт з Дейлі Бліндом.