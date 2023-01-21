Керманич Баварії поскаржився на лідера команди після гри проти РБ Лейпциг.
Йосуа Кімміх (у чорному), Getty images
21 січня 2023, 09:15
Мюнхенська Баварія в рамках шістнадцятого туру німецької Бундесліги в гостьовому матчі не змогла обіграти РБ Лейпциг (1:1).
РБ Лейпциг — Баварія 1:1 Відео голів та огляд матчу німецької Бундесліги
Головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн після завершення гри в своєму коментарі приділив окрему увагу епізоду з пропущеним м’ячем, у якому безпосередньо звинуватив капітана команди Йосуа Кімміха.
"Пропущений м’яч був абсолютно непотрібним. Кімміх у тому епізоді мав можливість зіграти через воротаря, а Янн тоді просто би вибив м’яч назад у поле.
Проте ні, Йосуа вирішив зіграти інакше — через діагональ перед власними воротами, але в підсумку помилився.
Ми були повинні зіграти інакше як у тому епізоді, так і в матчі загалом", — заявив німецький фахівець.
У наступному турі мюнхенська Баварія гратиме домашній матч проти Кельна.