Німеччина

Керманич Баварії поскаржився на лідера команди після гри проти РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія в рамках шістнадцятого туру німецької Бундесліги в гостьовому матчі не змогла обіграти РБ Лейпциг (1:1).

РБ Лейпциг — Баварія 1:1 Відео голів та огляд матчу німецької Бундесліги

Головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн після завершення гри в своєму коментарі приділив окрему увагу епізоду з пропущеним м’ячем, у якому безпосередньо звинуватив капітана команди Йосуа Кімміха.

"Пропущений м’яч був абсолютно непотрібним. Кімміх у тому епізоді мав можливість зіграти через воротаря, а Янн тоді просто би вибив м’яч назад у поле.

Проте ні, Йосуа вирішив зіграти інакше — через діагональ перед власними воротами, але в підсумку помилився.

Ми були повинні зіграти інакше як у тому епізоді, так і в матчі загалом", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гратиме домашній матч проти Кельна.