Німеччина

Голкіпер Баварії прокоментував перший матч за клуб.

Швейцарський голкіпер Янн Зоммер за ходом поточного зимнього трансферного вікна перейшов до мюнхенської Баварії зі складу менхенгладбахської Боруссії за 8 млн євро.

Його дебютний матч стався напередодні, коли "Рекордмайстер" на виїзді не зумів здолати РБ Лейпциг, а власне 34-річний виконавець пропустив свій перший м’яч у новому клубі (1:1).

РБ Лейпциг — Баварія 1:1 Відео голів та огляд матчу німецької Бундесліги

Про свій дебют, а також процес перемовин, що йому передував під час трансферу, Зоммер розповів у післяматчевому інтерв’ю.

"Не все спрацювало на 100% у цьому матчі, але наш виступ, як мені здається, можна вважати задовільним.

Довелось багато працювати на тренуваннях останнім днями, проте я дякую долі навіть за ті дві доби, що в мене були на підготовку. Трохи призвичаївся до побуту в Мюнхені, тож продовжуватиму працювати в нових умовах.

У мене був дуже відкритий процес перемовин із Боруссією впродовж останнього часу мого перебування в клубі. Для мене завжди було важливо знайти задовільне рішення для всіх сторін.

Я дуже вдячний за ці дискусії під час трансферу всім причетним, і тепер із нетерпінням чекаю нового виклику. Мене дуже добре прийняли в Баварії, а неймовірні вісім із половиною років у Мюнхенгладбаху назавжди залишаться в моїх спогадах.

У наступному турі мюнхенська Баварія гратиме домашній матч проти Кельна.