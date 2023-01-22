Англія

Відбувся черговий матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Лідс на своєму полі не зміг обіграти Брентфорд. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Лідс трохи більше володів м'ячем і більше бив по воротах суперника. При цьому у господарів поля п'ять ударів у площину воріт суперника, а у гостей жодного.

Після 20 ігор Брентфорд набрав 30 очок та займає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Лідса – 18 балів та 15 рядок.

Лідс — Брентфорд 0:0

Лідс: Мельє — Стрейк, Маккінстрі, Кох, Ейлінг — Адамс, Ааронсон (Сіністерра, 69), Рока (Грінвуд, 87) — Ньйонто, Гаррісон — Морено (Бемфорд, 79).

Брентфорд: Рая — Мі, Піннок, Аєр — Генрі, Єнсен, Нергор, Дасілва (Янельт, 60), Расмуссен — Мбемо (Вісса, 74), Тоуні.

Попередження: Морено, Кох — Тоуні, Вісса.