Італія

Відбувся черговий матч 19 туру італійської Серії А.

У матчі 19 туру італійської Серії А Монца на своєму полі поділила очки із Сассуоло.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості першими відкрили рахунок, коли на 13 хвилині результативним ударом відзначився Феррарі. Однак на 60 хвилині рахунок став рівним завдяки голу у виконанні Капрарі.

Після 19 турів Монца набрала 22 очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Сассуоло 17 балів та 17 рядок.

Монца — Сассуоло 1:1

Голи: Капрарі, 60 — Феррарі, 13.

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Кальдірола (Гюстк'єр, 71), Марлон (Марі, 46) — Аугустон, Мачін, Пессіна, Бірінделлі (Колпані, 46) — Капрарі (Валоті, 80), Куррія, Петанья (Мота, 46).

Сассуоло: Пеголо — Рожеріо, Феррарі (Трессольді, 80), Ерліч, Тольян — Траоре (Енріке, 61), Обіанг, Фраттезі — Лоріенте (Сейде, 79), Берарді, Дефрель (Альварес, 79).

Попередження: Колпані, Валоті — Лоріенте, Берарді.