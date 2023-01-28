Завершилася низка матчів у чемпіонаті Німеччини.
У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундеслізі у слоті 16:30 відбулося п'ять поєдинків.
Уніон Берлін на виїзді зумів здолати Герту і зрівнявся з лідером Баварією за очками.
Герта – Уніон 0:2
Голи: Дукі, 44, Зегуїн, 67.
Герта: Крістенсен, Пекарік (Боатенг, 77), Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Боетіюс (Нідерлехнер, 69), Тузар, Сердар, Лукебакіо, Канга (Нганкам, 61), Ріхтер.
Уніон: Реннов, Тріммель, Кнохе, Діогу Лейте, Дукі, Русійон (Гіссельманн, 70), Хедіра, Хаберер (Харагуті, 89), Шафер (Зегуїн, 46), Беккер (Міхель, 84), Беренс (Сьєбатшо, 70).
Попередження: Хедіра, Зегуїн, Боатенг.
Фрайбург своєму полі зумів обіграти Аугсбург.
Фрайбург – Аугсбург 3:1
Голи: Грегорич, 13, Хелер, 30, Лінхарт, 85 – Беріша, 29 (з пенальті).
Гоффенгайм вдома значно поступився Борусії Менхенгладбах.
Гоффенгайм – Боруссія М 1:4
Голи: Бебу, 80 — Гоффманн, 12, 37, Штіндль, 73, Вольф, 90+1.
Вердер шокував Вольфсбург, обігравши "вовків" на своєму полі.
Вердер – Вольфсбург 2:1
Голи: Фюлькруг, 24 (з пенальті), 77 — Паредес, 90+1.
Вердер: Павленка, Вайзер, Штарк, Фрідль, Піпер, Юнг (Бьюкенен, 71), Гросс, Шмідт (Груєв, 62), Стаге (Велькович, 81), Фюлькруг, Дукш (Дінкчі, 71).
Вольфсбург: Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавіо (Лакруа, 70), Віммер (Паредес, 82), Камінськи (Мармуш, 46), Арнольд, Герхардт (Гілавоги, 46), Сванберг, Баку, Вінд (Вальдшмідт, 82).
Попередження: Штарк, Баку, Ковач, Фрідль, Вайзер, Паредес, Ван де Вен.
Майнц обіграв Бохум у домашньому поєдинку.
Майнц – Бохум 5:2
Голи: Лі, 1, Відмер, 17, Онісіво, 28, 57, 87 – Кунде, 70, Машович, 72.
Майнц: Дамен, Відмер (так Кошта, 69), Белль (Ляйтш, 68), Фернандеш, Ханче-Ольсен, Касі, Кор, Лі Чже Сон (Баркок, 62), Баррейро (Штах, 62), Онісіво, Ажорк (Інгвартсен, 82).
Бохум: Ріманн, Джанко (Машович, 46), Ордець, Шлоттербек, Данило Соарес (Стафілідіс, 46), Лосілла, Штегер (Асано, 46), Кунде (Ферстер, 73), Цоллер, Гоффманн, Хольтманн (Антві-Аджей, 46).
Попередження: Шлоттербек.