Німеччина

Нова угода з голкіпером розрахована до літа 2026 року.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту воротаря Кевіна Траппа.

Нова угода з 32-річним німцем розрахована до літа 2026 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.

Трапп виступає за Айнтрахт з 2012 року, але він залишав команду на період з 2015 по 2018 рік, виступаючи за ПСЖ. На його рахунку 282 матчі у футболці німецького клубу.

Цього сезону Трапп провів 26 поєдинків, з яких сім на нуль при 35 пропущених м'ячах.