Німеччина

Бременці забили два м'ячі у другому таймі.

У матчі дев'ятнадцятого туру німецької Бундесліги Вердер приїхав у гості до Штутгарта і не мав із суперником жодних проблем.

У другому таймі "музиканти" забули у ворота суперника два "сухих" м'ячі і вийшли на восьме місце у таблиці. "Шваби" наразі — у зоні перехідних матчів, тобто на шістнадцятій сходинці.

Нагадаємо, у суботу Боруссія Дортмунд провела акцію проти раку перед матчем із Фрайбургом. Символічно, що у цій грі забив Себастьян Алле, який переміг страшну хворобу.

Штутгарт — Вердер — 0:2

Голи: Стаге, 59, Дукш, 77

Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Хірокі, Нарті (Соса, 70) — Харагучі, Каразор, Ендо — Переа (Діаш, 46), Гірассі (Пфейффер, 25), Фюріх (Кастанарас, 70)

Вердер: Павленка — Піпер (Велькович, 79), Штарк, Фрідль — Біттенкурт, Гросс, Стаге (Саліфу, 90+4), Юнг (Б'юкенен, 90+4) — Шмідт (Груєв, 70) — Фюллькруг, Дукш (Дінкчі, 79)

Попердження: Антон, Нарті — Гросс, Піпер, Біттенкурт, Стаге.