Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 16:30.
Боруссія Дортмунд — Фрайбург, Getty Images
05 лютого 2023, 10:59
Дортмундська Боруссія у матчі 19 туру німецької Бундесліги розгромила Фрайбург із рахунком 5:1.
У складі "джмелів" голами відзначилися Шлоттербек, Адеємі, Алле, Брандт та Рейна. У гостей єдиний м'яч забив Гелер.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Фрайбург в Бундеслізі:
Боруссія Дортмунд — Фрайбург 5:1
Голи: Шлоттербек, 28, Адеємі, 46, Алле, 51, Брандт, 69, Рейна, 82 — Гелер, 45.
Боруссія Д: Кобель — Вольф (Дауд, 78), Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Брандт, Беллінгем (Мален, 71), Джан, Ройс (Рейна, 71), Адеємі (Байно-Гіттенс, 61) — Алле (Мукоко, 61).
Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Гульде, 88), Гінтер, Лінгарт — Сільділія, Хофлер, Гюнтер — К'єре (Еггештайн, 60) — Доан (Чон У Йон, 67), Гелер (Грегоріч, 67), Гріфо (Шаллай, 60).
Попередження: Геррейру, Адеємі, Брандт — Сільділія, К'єре, Грегоріч.
Вилучення: Сільділія, 17 (друге попередження).