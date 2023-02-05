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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 4 лютого:

Дортмундська Боруссія долучилась до відзначання Всесвітнього дня боротьби з раком.

Евертон із українським захисником Віталієм Миколенком у складі сенсаційно обіграв Арсенал із іншим українцем, Олександром Зінченком, у дебютному матчі свого нового головного тренера Шона Дайча.

Ліверпуль утретє поспіль пропустив три м’ячі на виїзді в АПЛ. Цього разу — від Вулвергемптона.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.