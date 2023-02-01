Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 1 лютого 2023, 19:00.
Лейпциг — Гоффенгайм, Getty Images
01 лютого 2023, 22:27
Лейпциг у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини впевнено обіграв Гоффенгайм з рахунком 3:1 та пройшов у чвертьфінал турніру.
У складі "биків" результативними ударами відзначилися Форсберг, Лаймер та Вернер, а у гостей – Дольберг.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лейпциг — Гоффенгайм в 1/8 фіналу Кубка Німеччини:
Лейпциг — Гоффенгайм 3:1
Голи: Форсберг, 9, Лаймер, 42, Вернер, 84 — Дольберг, 77.
Лейпциг: Нюланд — Гальстенберг, Гвардіол (Генріхс, 46), Орбан, Сімакан — Форсберг (Айдара, 73), Шлагер (Кампль, 79), Лаймер, Собослаї — Вернер (Клостерманн, 89), Андре Сілва (Поульсен, 79).
Гоффенгайм: Бауманн — Нсокі, Брукс, Кабак — Анхеліньо, Тохумджу, Баумгартнер (Бекер, 57), Акпогума (Ділейні, 46) — Крамарич (Бішоф, 79) — Бебу (Че, 79), Даббур.
Попередження: Анхеліньо, Тохумджу, Нсокі.
Вилучення: Нсокі, 86 (друге попередження).