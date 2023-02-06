Німеччина

Півзахисник з наступного сезону може отримати пов'язку.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн планує віддати капітанську пов'язку Йозуа Кімміху з наступного сезону.

Як повідомляє видання Bild, Нагельсманн використовує півзахисника, щоб передавати своє бачення іншим гравцям.

Наразі капітаном команди є Мануель Ноєр, з яким у головного тренера відносини зіпсувались. Віце-капітан же — Томас Мюллер.

Йозуа Кімміх виступає за Баварію з 2015 року. На його рахунку 328 матчів у футболці мюнхенців, в яких він забив 37 голів та зробив 91 результативну передачу.