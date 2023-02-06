Півзахисник з наступного сезону може отримати пов'язку.
Йозуа Кімміх, getty images
06 лютого 2023, 23:20
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн планує віддати капітанську пов'язку Йозуа Кімміху з наступного сезону.
Як повідомляє видання Bild, Нагельсманн використовує півзахисника, щоб передавати своє бачення іншим гравцям.
Наразі капітаном команди є Мануель Ноєр, з яким у головного тренера відносини зіпсувались. Віце-капітан же — Томас Мюллер.
Йозуа Кімміх виступає за Баварію з 2015 року. На його рахунку 328 матчів у футболці мюнхенців, в яких він забив 37 голів та зробив 91 результативну передачу.