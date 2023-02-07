Цього тижня футболіст звільнився від тренувального процесу.
Віллі Орбан, Getty Images
07 лютого 2023, 14:55
Капітан та захисник Лейпцига Віллі Орбан може пропустити найближчий поєдинок німецької Бундесліги проти берлінського Уніону. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 30-річний угорець стане донором стовбурових клітин.
Футболіста цього тижня було звільнено від тренувального процесу, а операцію заплановано на 8 лютого.
Орбан зареєструвався в системі реєстру донорів у 2017 році, а нещодавно він отримав повідомлення, в якому було зазначено, що знайшовся пацієнт із таким самим типом тканини, що й у нього.
"Безумовно, я здивувався, дізнавшись, що можу стати донором. Але в мене не було сумнівів щодо цього, я хочу стати донором. Це можливість врятувати життя людини мінімальними втратами, тут не може бути двох думок. Дуже сподіваюся, що моя допомога допоможе пацієнту повністю одужати", — наводь слова Орбана Bild.
Цього сезону Орбан провів 29 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.