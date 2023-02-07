Німеччина

Цього тижня футболіст звільнився від тренувального процесу.

Капітан та захисник Лейпцига Віллі Орбан може пропустити найближчий поєдинок німецької Бундесліги проти берлінського Уніону. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 30-річний угорець стане донором стовбурових клітин.

Футболіста цього тижня було звільнено від тренувального процесу, а операцію заплановано на 8 лютого.

Орбан зареєструвався в системі реєстру донорів у 2017 році, а нещодавно він отримав повідомлення, в якому було зазначено, що знайшовся пацієнт із таким самим типом тканини, що й у нього.

"Безумовно, я здивувався, дізнавшись, що можу стати донором. Але в мене не було сумнівів щодо цього, я хочу стати донором. Це можливість врятувати життя людини мінімальними втратами, тут не може бути двох думок. Дуже сподіваюся, що моя допомога допоможе пацієнту повністю одужати", — наводь слова Орбана Bild.

Цього сезону Орбан провів 29 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.