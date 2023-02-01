Німеччина

Відбувся черговий матч 1/8 фіналу німецького кубка.

Лейпциг у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини на своєму полі обіграв Гоффенгайм та пройшов у наступну стадію турніру.

Перемогу "бикам" з рахунком 3:1 забезпечили забиті м'ячі у виконанні Еміля Форсберга, Конрада Лаймера та Тімо Вернера. У гостей єдиний гол забив Каспер Дольберг.

Також зазначимо, що гості закінчували зустріч у меншості після вилучення Стенлі Нсокі, який отримав другу жовту картку на 86 хвилині.

Таким чином, Лейпциг пройшов далі, де приєднається до таких команд, як Уніон та Штутгарт, які вже забезпечили собі путівки до наступного раунду турніру.

Лейпциг — Гоффенгайм 3:1

Голи: Форсберг, 9, Лаймер, 42, Вернер, 84 — Дольберг, 77.

Лейпциг: Нюланд — Гальстенберг, Гвардіол (Генріхс, 46), Орбан, Сімакан — Форсберг (Айдара, 73), Шлагер (Кампль, 79), Лаймер, Собослаї — Вернер (Клостерманн, 89), Андре Сілва (Поульсен, 79).

Гоффенгайм: Бауманн — Нсокі, Брукс, Кабак — Анхеліньо, Тохумджу, Баумгартнер (Бекер, 57), Акпогума (Ділейні, 46) — Крамарич (Бішоф, 79) — Бебу (Че, 79), Даббур.

Попередження: Анхеліньо, Тохумджу, Нсокі.

Вилучення: Нсокі, 86 (друге попередження).