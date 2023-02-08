Німеччина

Півзахисник незабаром повернеться до офіційних матчів.

Нападник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку повернувся до тренувальних сесій, відновившись від пошкодження, яке отримав ще перед чемпіонатом світу, повідомляє видання Kicker.

Стверджується, що французький футболіст займався індивідуально. Очікується, що він зможе зіграти вже проти Манчестер Сіті в рамках Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Крістофер Нкунку провів в усіх турнірах 21 матч у складі німецьких "редбуллівців" і забив 15 м'ячів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оренда Жоау Феліша в Челсі ніяк не вплине на трансфер Крістофера Нкунку.