Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Німеччини, що відбувся 11 січня 2023, 16:30.
Баварія - Бохум, Getty Images
11 лютого 2023, 23:17
Мюнхенська Баварія у матчі 20 туру німецької Бундесліги впевнено обіграла Бохум із рахунком 3:0.
Перемогу команді Юліана Нагельсманна принесли забиті м'ячі у виконанні Мюллера, Комана та Гнабрі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Бохум в 20 турі Бундесліги-2022/23:
Баварія - Бохум 3:0
Голи: Мюллер, 41, Коман, 64, Гнабрі, 73
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Канселу (Коман, 60) — Горецка, Мусіала (Блінд, 67), Сане (Ібрагімович, 77), Мюллер (Девіс, 46), Гнабрі — Чупо-Мотінг (Тель, 67).
Бохум: Ріманн — Стафілідіс, Машович, Ордець, Янко — Кюнде (Остергаге, 85), Форстер (Штегер, 46), Лосілла — Антві-Аджей (Хольтманн, 68), Цоллер (Асано, 68) — Хофманн (Ганвула, 68).
Попередження: Тель, Ордець.