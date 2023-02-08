Француз стане новачком мюнхенського клубу.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGES
08 лютого 2023, 16:57
Нападник Боруссії М Маркус Тюрам стане гравцем мюнхенської Баварії, стверджує Todofichajes.
Контракт Тюрама з Боруссією діє до кінця цього сезону, тому він змінить команду в статусі вільного агента. 25-річний форвард уже домовився про трансфер до "Роттен" після завершення цього сезону.
У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 20 матчів, відзначившись 13 голами та чотирма асистами.
Раніше до гравця проявляли інтерес Тоттенгем, Ліверпуль та Арсенал.