Німеччина

Берлінці перервали чотириматчеву серію з поразок.

У 20-му турі німецької Бундесліги Герта приймала Боруссію Менхенгладбах.

Гості почали вдаліше і забили вже на 17-ій хвилині, відзначився Ельведі. Проте берлінці й не думали складати зброю та зуміли продемонструвати характер. Голи Нганкама і Дардая зробили результат. Шерхант закріпив перевагу, а в компенсований час масну крапку в поєдинку з пенальті поставив Лукебакіо. Перемога столичної команди — 4:1.

Таким чином, Герта перервала жахливу серію з чотирьох поразок поспіль в чемпіонаті, хоча це і не дозволило покинути зону вильоту. А ось Гладбах зазнав вже третьої поразки в цьому році і залишився на екваторі турнірної таблиці.

В наступному турі Менхенгладбах прийматиме вдома Баварію, а Герта спробує відібрати очки в іншої Боруссії — з Дортмунда.

Герта — Боруссія М 4:1

Голи: Нгаркам, 30, Дардай, 52, Шерхант, 90+1, Лукебакіо, 90+6 (з пенальті) — Ельведі, 17.