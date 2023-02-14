Німеччина

Слова одного з керівника дортмундців.

Трансферна сага щодо Джуда Беллінгема не вщухає навіть у період між двома трансферними вікнами. Слово взяв Себастьян Кель — спортивний директор клубу. Він бажає, аби зірковий англієць виступав за "жовто-чорних" протягом довгого часу.

"Ніякого нового розвитку щодо Беллінгема, доведеться ще трохи потерпіти. Звичайно, ми намагатимемось утримати Джуда у дортмундській Боруссії якомога довше, тому що він неймовірно важливий гравець", — передає слова легенди "джмелів" Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Беллінгема, попри бажання приєднатися до Ліверпуля, відлякують жахливі результати мерсисайдців. У свою чергу Стівен Джеррард пообіцяв особисто вилетіти домовлятися щодо його трансферу.