Німеччина

Відбувся черговий матч 22 туру німецького чемпіонату.

У матчі 22 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на своєму полі впевнено обіграла берлінський Уніон із рахунком 3:0.

Перемогу команді Юліана Нагельсманна принесли забиті м'ячі у виконанні Еріка-Максіма Шупо-Мотінга, Кінгслі Комана та Джамала Мусіали.

Після 22 турів Баварія повернула лідерство у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 46 очок. Стільки ж у дортмундської Боруссії. У Уніона 43 бали та третій рядок.

Баварія — Уніон Берлін 3:0

Голи: Шупо-Мотінг, 31, Коман, 41, Мусіала, 45+1.

Баварія: Зоммер — Девіс, де Лігт, Павар, Станішич (Канселу, 78) — Горецка, Кімміх (Сане, 78) — Мусіала, Мюллер (Тель, 87), Коман (Мане, 65) — Шупо-Мотінг (Гнабрі, 65).

Уніон: Роннов — Лейте, Кнохе, Доехі — Руссійон (Гіселманн, 67), Хедіра (Хаберер, 78), Тріммель — Торсбі (Сегуін, 63), Лайдуні — Сібачо (Беренс, 63), Беккер (Левелінг, 63).

Попередження: Павар — Торсбі.