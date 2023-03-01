Німеччина

Німецький клуб організував збирання коштів для постраждалих українських дітей від війни.

У матчі 22 туру другої німецької Бундесліги Нюрнберг здобув мінімальну перемогу над Зандхаузеном із рахунком 1:0.

Керівництво Нюрнберга присвятило цю гру річниці війни на території України. На трибунах було вивішено спеціальний банер із символами миру, який був намальований фанатами та українськими дітьми.

На сам матч було запрошено 300 українських батьків із дітьми, які проживають у Німеччині.

Завдяки цьому матчу було організовано збирання коштів для постраждалих українських дітей від війни з росією.

Також Нюрнберг представив відеоролик, у якому клуб поспілкувався із родиною біженців та колишнім гравцем академії Динамо Микитенком.

"Вже рік в Україні точиться страшна війна. Багато людей втратили життя або були змушені залишити свої домівки. За останні 360 днів клуб запустив численні акції, спрямовані, зокрема, на допомогу дітям", — написано в описі до відео.