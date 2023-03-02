Німеччина

Французький захисник хоче виступати за мюнхенців.

Захисник Баварії Бенжамен Павар прокоментував своє положення в мюнхенській команді та запевнив, що не хочу змінювати клуб.

"Я ніколи не казав, що хочу піти. Дуже добре знаю, що я у великому клубі, тут чудова атмосфера і чудова організація. Мені тут дуже комфортно, мені подобається клуб і вболівальники, і я сподіваюся, що цього сезону ми досягнемо великих результатів", — наводить слова Павара Calciomercato.

Потім його запитали, чому він не приєднався до Інтера в останнє трансферне вікно.

"Я не з тих, хто здасться посеред подорожі. Моєю метою було залишитися в Баварії. Я сповнений рішучості віддати все для клубу та команди, і я хочу виграти якомога більше титулів з Баварією".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павар розглядав можливість трансферу до Барселони.