Французький захисник хоче виступати за мюнхенців.
Бенжамен Павар, getty images
02 березня 2023, 21:30
Захисник Баварії Бенжамен Павар прокоментував своє положення в мюнхенській команді та запевнив, що не хочу змінювати клуб.
"Я ніколи не казав, що хочу піти. Дуже добре знаю, що я у великому клубі, тут чудова атмосфера і чудова організація. Мені тут дуже комфортно, мені подобається клуб і вболівальники, і я сподіваюся, що цього сезону ми досягнемо великих результатів", — наводить слова Павара Calciomercato.
Потім його запитали, чому він не приєднався до Інтера в останнє трансферне вікно.
"Я не з тих, хто здасться посеред подорожі. Моєю метою було залишитися в Баварії. Я сповнений рішучості віддати все для клубу та команди, і я хочу виграти якомога більше титулів з Баварією".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павар розглядав можливість трансферу до Барселони.