У португальця вірять в мюнхенській команді.
Хасан Саліхаміджич, getty images
11 березня 2023, 13:14
Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував непотрапляння Жоау Канселу в стартовий склад в останніх матчах.
"Останнім часом Канселу не тренувався і не грав таким чином, як ми очікували від нього. Жоау стане дуже важливим гравцем, в нас з ним добрий контакт.
Він — видатний гравець, який стане важливим у майбутньому", — запевнив спортивний директор мюнхенців Саліхаміджич в коментарі Goal.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія поверне Канселу у Манчестер Сіті влітку — він цікавий Челсі та Реалу.