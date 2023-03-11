Німеччина

У португальця вірять в мюнхенській команді.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував непотрапляння Жоау Канселу в стартовий склад в останніх матчах.

"Останнім часом Канселу не тренувався і не грав таким чином, як ми очікували від нього. Жоау стане дуже важливим гравцем, в нас з ним добрий контакт.

Він — видатний гравець, який стане важливим у майбутньому", — запевнив спортивний директор мюнхенців Саліхаміджич в коментарі Goal.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія поверне Канселу у Манчестер Сіті влітку — він цікавий Челсі та Реалу.