Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 18 березня 2023 року, 19:30.

Дортмундська Боруссія у матчі 25 туру німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Кельн (6:1).

У складі "джмелів" результативними ударами відзначилися Геррейру та Мален, а Алле та Ройс оформили по дублю. У складі "козлів" єдиний м'яч на рахунку "Зельке".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Кельн у 25 турі Бундесліги:

Боруссія Д — Кельн 6:1

Голи: Геррейру, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 — Зельке, 42

Боруссія Д: Маєр — Вольф, Зюле (Меньє, 72), Шлоттербек, Р'єрсон (Роте, 79) — Мален, Беллінгем, Дауд (Гуммельс, 79), Герреру, Ройс (Рейна, 71) — Алле (Модест, 71).

Кельн: Швабе — Гектор, Шабо (Мартель, 58), Губерц, Шміц — Кайнц (Хусейнбашич, 58), Скірі, Любічіч (Шиндлер, 83), Олесен — Зельке (Тіггес, 69), Адамян (Майна, 58).

Попередження: Дауд.