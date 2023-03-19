Німеччина

Незважаючи на постійні травми, хавбек демонструє гарну результативність.

Дортмундська Боруссія у матчі 25 туру німецької Бундесліги розгромила Кельна (6:1).

У цьому матчі півзахисник "джмелів" Марко Ройс оформив дубль.

За інформацією прес-служби команди, 33-річний німець став найкращим бомбардиром в історії дортмундського клубу, забивши 161 гол.

За цим показником Ройс обійшов Міхаеля Цорка, на рахунку якого було 159 м'ячів.

Також зазначимо, що Альфред Пройслер забив 177 голів за Боруссію, але це було під час аматорського футболу в країні після Другої світової війни.

Цього сезону Ройс провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Кельн.