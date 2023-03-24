Німеччина

Томас Тухель — наступний тренер Баварії.

Найближчим часом Баварія звільнить головного тренера команди Юліана Нагельсманна. За інформацією Фабріціо Романо, німецький фахівець йде через конфлікт з клубом і гравцями. Боси Баварії запланували зустріч, щоб повідомити тренеру про розірвання контракту, який був чинний до 2026 року.

Наступним тренером Баварії стане Томас Тухель. Угода з 49-річним фахівцем буде розрахована на два з половиною роки. Якщо вірити Романо, то серйозний інтерес до Тухеля проявляли Тоттенгем і Реал, але Баварія вирішила діяти на випередження, щоб не втратити німецького фахівця.

Зазначимо, що Баварія продовжує боротися за чемпіонство у Бундеслізі, а також пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу турніру.