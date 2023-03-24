Німеччина

Німець вразив керівництво Баварії планами розвитку клубу.

Колишній головний тренер Челсі Томас Тухель стане новим наставником Баварії. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.

За інформацією джерела, угода з 49-річним фахівцем буде розрахована на два з половиною роки.

На своїй посаді Тухель змінить Юліана Нагельсманна, про звільнення якого мають оголосити сьогодні, 24 березня.

Журналіст Флоріан Плеттенберг зазначає, що Томас вже кілька тижнів перебуває у Мюнхені і він вразив керівництво клубами своїми планами розвитку команди.

Останнім місцем роботи Тухеля був Челсі, з якого його було звільнено у вересні 2022 року. До цього він очолював Майнц, дортмундську Борусію та ПСЖ.