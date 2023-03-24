Німець вразив керівництво Баварії планами розвитку клубу.
Томас Тухель, Getty Images
24 березня 2023, 08:15
Колишній головний тренер Челсі Томас Тухель стане новим наставником Баварії. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.
За інформацією джерела, угода з 49-річним фахівцем буде розрахована на два з половиною роки.
На своїй посаді Тухель змінить Юліана Нагельсманна, про звільнення якого мають оголосити сьогодні, 24 березня.
Журналіст Флоріан Плеттенберг зазначає, що Томас вже кілька тижнів перебуває у Мюнхені і він вразив керівництво клубами своїми планами розвитку команди.
Останнім місцем роботи Тухеля був Челсі, з якого його було звільнено у вересні 2022 року. До цього він очолював Майнц, дортмундську Борусію та ПСЖ.