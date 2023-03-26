Німеччина

Фахівець висловився про зміну тренера в клубі.

Член правління мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував звільнення Юліана Нагельсманна с посади головного тренера клубу.

"Спортивні причини – головне. Ми сіли у понеділок та проаналізували ситуацію. З березня минулого року проблеми виникали знову і знову. Були окремі матчі, а потім наставали фази.

Якщо крива результатів йде вниз, потрібно ухвалювати рішення. Я знаю, що воно непопулярне, але ми прийняли його для Баварії та підтримуємо його.

Звісно, ми не можемо поміняти всю команду. У нас був топсклад та топтренер, але результатів не було. Тому ми ухвалили рішення.

Ми повинні перемагати у кожному матчі та ставити перед собою великі цілі. Коло тренерів, які нам підходять, невелике. Завдяки тому, що зараз на ринку є один, ми наважилися на цей крок.

Це мікс. Потрібно мати чітке бачення, особливо у наш час. У ті часи, коли ми грали все було не так, сьогодні все більше нюансів. У тренера має бути певне послідовне ставлення, стиль керування.

Тренер повинен доносити свої ідеї до команди так, щоб їх втілили на полі. Але з певним ступенем свободи.

Нагельсманн дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, має чудове бачення футболу. Ми всі були переконані та сподівалися, що цей проєкт стане проєктом майбутнього", – сказав Хасан Саліхаміджич в інтерв'ю Sport1.de.

Раніше рішення звільнити Нагельсманна прокоментував Олівер Кан. Нагадаємо, що Томас Тухель офіційно замінив Юліана Нагельсманна.