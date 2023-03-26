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Андрій Понєдєльнік поділився своїми думками щодо матчу збірної України проти Англії.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував підготовку своєї команди до матчу проти Вереса в УПЛ, а також поділився своїми думками напередодні гри збірної України проти Англії у відборі Євро-2024.

"Шанси завжди є. У нас хороша сильна збірна із класними футболістами. Нам по силам дати бій збірній Англії. Сподіваюсь на позитивний результат для України.

Маємо непоганих індивідуалістів. Ті ж самі Зінченко, Маліновський, Мудрик. Багато зіркових футболістів у складі збірної України, які можуть показати гарний результат.

Підготовка до Вересу? Неважливо, яка там у них серія, скільки програшів чи виграшів. У нас є своя статистика, ми хочемо перемагати у кожному матчі. От і у цій зустрічі будемо битись тільки за перемогу та будемо налаштовуватись по-своєму", - наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.