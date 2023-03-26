Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Казахстанська команда зробила неймовірний камбек у другому таймі.

У другому турі відбіркового циклу Євро-2024 збірна Казахстану приймала на своєму полі Данію.

Данська команда мала перевагу в рахунку в два м'ячі за підсумками першого тайму завдяки дублю Гойлунда, але після перерви гості розгубили цю перевагу.

Збірна Казахстану у другій половині зустрічі забила три м'ячі, зробивши тим самим неймовірний камбек.

Казахстан — Данія 3:2

Голи: Зайнутдінов, 73, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 - Гойлунд, 21, 36

Вилучення: Аймбетов, 90+6