Казахстанська команда зробила неймовірний камбек у другому таймі.
фото: facebook.com/KFFkaz
26 березня 2023, 18:03
У другому турі відбіркового циклу Євро-2024 збірна Казахстану приймала на своєму полі Данію.
Данська команда мала перевагу в рахунку в два м'ячі за підсумками першого тайму завдяки дублю Гойлунда, але після перерви гості розгубили цю перевагу.
Збірна Казахстану у другій половині зустрічі забила три м'ячі, зробивши тим самим неймовірний камбек.
Казахстан — Данія 3:2
Голи: Зайнутдінов, 73, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 - Гойлунд, 21, 36
Вилучення: Аймбетов, 90+6