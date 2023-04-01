Німеччина

Нападнику подобається Бунедсліга.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані хоче залишитися в Бундеслізі, повідомляє видання Sport1.de.

Стверджується, що французький футболіст хоче перебратись в Баварію. Муані знаходиться під враженням від гри Баварії.

Наразі француз є одним із найкращих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю результативних дій у поточному сезоні: у 24 матчах Бундесліги забив 11 голів і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коло Муані залишиться в Айнтрахті — німці не збираються продавати віцечемпіона світу.