Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Франція та Нідерланди.

Збірні Франції та Нідерландів матчем на Стад-де-Франс у Сен-Дені відкриють відбірковий етап до чемпіонату Європи-2024 для групи B.

Дідьє Дешам вирішив використати з перших хвилин Меньяна в рамці воріт, тоді як Конате зіграє в центрі захисту, а Коман та Коло Муані розташуються в атакувальній трійці.

Рональд Куман до свого першого стартового складк після призначення залучив Сіллессена на позицію воротаря, тоді як Гертрейда зіграє в центрі оборони, Вейналдум та Тейлор долучаться до центральної трійки, а Бергейс та Сімонс зіграють в атаці разом із Депаєм.

Франція: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Чуамені, Рабьо — Коман, Коло Муані, Мбаппе.

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Дісасі, Фофана, Жиру, М. Тюрам, Верету, Тодібо, К. Тюрам, Діабі, Камавінга.



Нідерланди: Сіллессен — Тімбер, Гертрейда, ван Дейк, Аке — де Рон, Вейналдум, Тейлор — Бергейс, Депай, Сімонс.