Німеччина

Француз ще як мінімум сезон проведе у Франкфурті.

Айнтрахт не збирається відпускати нападника Рандаля Коло Муані у літнє трансферне вікно і має намір зберегти його в команді. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі француз є одним із найкращих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю результативних дій у поточному сезоні: у 24 матчах Бундесліги забив 11 голів і віддав 12 результативних передач.

Раніше Коло Муані виступав за Нант, звідки перебрався до Айнтрахта в влітку минулого року. До того ж нападник став віцечемпіоном світу в складі збірної Франції.

Раніше стало відомо, що Айнтрахт оцінив Коло Муані в 90-100 мільйонів.