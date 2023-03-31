Француз ще як мінімум сезон проведе у Франкфурті.
РАНДАЛЬ КОЛО МУАНІ, GETTY IMAGES
31 березня 2023, 11:40
Айнтрахт не збирається відпускати нападника Рандаля Коло Муані у літнє трансферне вікно і має намір зберегти його в команді. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Наразі француз є одним із найкращих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю результативних дій у поточному сезоні: у 24 матчах Бундесліги забив 11 голів і віддав 12 результативних передач.
Раніше Коло Муані виступав за Нант, звідки перебрався до Айнтрахта в влітку минулого року. До того ж нападник став віцечемпіоном світу в складі збірної Франції.
Раніше стало відомо, що Айнтрахт оцінив Коло Муані в 90-100 мільйонів.