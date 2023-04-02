Німеччина

Капітан Дортмунда прокоментував поразку в принциповому матчі.

Дортмундська Боруссія напередодні програла мюнхенській Баварії в черговому епізоді Der Klassiker у рамках 26 туру німецької Бундесліги.

Баварія — Боруссія Д 4:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення зустрічі півзахисник та капітан "джмелів" Марко Ройс залишив свій коментар щодо побаченого на полі.

"Як пояснити таку нашу гру? Перший гол побачив увесь світ. Грегор Кобель до цього виграв для нас стільки ігор, тож подібні речі завжди будуть гіркими.

Ми добряче втрапили в халепу вже на самому початку гри. Спершу дали суперниками забити безглуздий гол, а потім вони добили нас під час стандартної ситуації, зробивши рахунок 0:2. Мюллер дуже хитро рухається штрафним майданчиком.

У підсумку, програли 2:4, і тепер відстаємо на два очки. Необачним було те, як ми поводилися в багатьох ситуаціях у сьогоднішній грі. На наші ворота відбувалось багато контратак, що є абсолютно нетиповим для нас.

Зрештою, Баварія могла забити й більше голів. У багатьох моментах суперники нас пробачали. Непросто визнавати такі поразки, але тепер ми повинні показати реакцію в Кубку Німеччини в середу", — заявив німецький виконавець.

Дортмундська Боруссія зіграє чвертьфінал Кубку Німеччини в гостях у РБ Лейпциг 5 квітня.